Portuguesa é goleada pelo Ituano A Portuguesa perdeu mais uma vez a chance de liderar a Série B do Campeonato Brasileiro. E pior, foi goleada pelo Ituano por 4 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio do Canindé. Melhor para o Santa Cruz, que surpreendeu o Bahia, em pleno Fonte Nova, vencendo por 4 a 2 e assumindo a liderança da Série B, com 17 pontos. A Portuguesa caiu para a quarta posição, sendo ultrapassada pelo próprio Ituano, no saldo de gols. Os dois times têm 14 pontos. Neste jogo o técnico Giba tentou uma formação tática diferente. Deixou o titular Rai no banco e liberou Wilton Goiano no meio-de-campo. Na lateral direita, entrou Maurício. A idéia era deixar o time mais ofensivo, mas o resultado foi um desastre completo. Logo aos 15 minutos, numa falha grotesca do zagueiro Gaúcho, Rômulo aproveitou a bobeira da zaga e passou para Sandro finalizar cruzado no gol de Gléguer: 1 a 0 para os visitantes. O resultado enervou a Portuguesa. O volante Rodrigo Pontes explicou: "Nosso time sentiu o primeiro gol. Daí saímos para frente, tentar empatar, demos muito espaço para o contra-ataque e eles foram marcando." E foi exatamente dessa maneira que a Portuguesa foi se complicando na partida. Aos 21, Ricardo Lopes puxou um contra-ataque pela direita e cruzou para Rômulo marcar o segundo. Três minutos depois, Sandro fez o terceiro, após um passe de Rômulo. O time da Portuguesa não se encontrou em campo. Cléber, de contrato renovado até 2007, tentava organizar as jogadas, mas parava na marcação dos volantes do Ituano, principalmente Wilson Matias que dominou o meio campo. No interbalo, Giba tentou arrumar o time. Tirou Maurício e colocou o novo reforço Michael, que fez sua estréia no time. Mas a Portuguesa começava a se encontrar em campo, quando tomou o quarto gol, de Joélson, que driblou com facilidade o zagueiro Criciúma e chutou forte, no canto de Gléguer. Na próxima partida, a Portuguesa enfrenta o Gama, em Brasília (DF), terça-feira, enquanto o Ituano recebe o Santo André, em casa, no mesmo dia.