Portuguesa e Grêmio empatam no Canindé Em um jogo que terminou com muitas reclamações da torcida contra a arbitragem, a Portuguesa foi valente e, mesmo com dois jogadores - Celsinho e Cléber - infantilmente expulsos, empatou em 1 a 1 com o Grêmio na tarde deste sábado, no Canindé, pela terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Johnson, que aguarda uma convocação da seleção de Angola para ir à Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, foi o grande nome do jogo, entrando no segundo tempo e marcando o gol de empate. O resultado foi melhor para o Grêmio, que se manteve na liderança isolada, com cinco pontos e ainda fará dois jogos seguidos em casa, diante da Portuguesa e Santa Cruz. A Portuguesa, vice-líder com quatro pontos, vai tentar se recuperar em Porto Alegre (RS), na próxima rodada. Sobrou para o técnico Giba justificar por que não escalou Johnson desde o início, uma vez que ele acabou ganhado condições de atuar com uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na sexta-feira. Os juristas da Portuguesa provaram, através de fitas de vídeos, que ele tinha sido expulso de forma incorreta na goleada de 4 a 1 para o Náutico. "O problema é que ele (Johnson) não treinou como titular durante a semana", explicou Giba, que optou por reforçar a marcação no primeiro tempo com três volantes. No primeiro tempo, nem parecia que a Portuguesa estava jogando em casa, tamanha a força da retaguarda do Grêmio. Aos 24 minutos, Ricardinho bateu rasteiro da entrada da área, e a bola passou entre Gléguer e a trave. Na etapa final, Giba ouviu os pedidos da torcida e a Portuguesa voltou a campo com o atacante Johnson no lugar do volante Wilton Goiano. A mudança deu resultado e a Lusa empatou aos 17 minutos, com um gol marcado justamente pelo angolano. Numa cobrança de falta, a bola foi levantada na pequena área, onde o atacante, livre de marcação, nem precisou sair do chão para cabecear para as redes. Depois disso, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas a Portuguesa teria amplas possibilidades de buscar a vitória não fossem duas expulsões desnecessárias. Aos 27 minutos, Celsinho recebeu cartão amarelo e ironicamente bateu palmas na frente do árbitro: desrespeito punido com o cartão vermelho. Quatro minutos, depois Cléber entrou na área e tentou "cavar" um pênalti. O juiz não engoliu e lhe aplicou o segundo amarelo. Com dois a menos, a Portuguesa não pôde mais se arriscar ao ataque e o Grêmio, satisfeito com o empate, também não quis tentar o segundo gol.