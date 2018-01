Portuguesa e Guarani prometem atacar Um jogo-chave. É assim que os jogadores de Portuguesa e Guarani estão considerando o confronto deste sábado, às 16 horas, no Canindé. Um bom resultado na estréia da segunda fase do Brasileiro da Série B é fundamental para a classificação à decisiva fase, na opinião dos atletas. ?Vamos jogar dentro de casa e temos de fazer o máximo para sairmos com os 3 pontos?, disse o goleiro Gléguer. ?Depois teremos 2 jogos fora e é essencial vencer para o time ter uma seqüência boa.? No Guarani, o pensamento não é outro. ?É muito importante conseguir o resultado agora?, afirmou o atacante Jonas. ?Começamos jogando fora mas vamos decidir em casa. Isso é muito bom.? As equipes integram o Grupo B. Os atletas da Lusa não escondem que o Guarani vem de um bom momento, mas sabem que agora começa tudo do zero. ?Tem de esquecer a primeira fase. Agora que é para valer?, ressaltou o volante Rodrigo Pontes. O técnico Giba quer o time jogando para frente. No último treino, nesta sexta, mais de 30 minutos de ensaio naquilo que o treinador considera de extrema importância: a bola parada. ?Esta jogada é fundamental e temos dois excelente cobradores?, confessou Giba, a respeito de Cléber e Rafael Gonçalves. O Guarani vai ter dois desfalques: o zagueiro Andrei, com uma lesão muscular na coxa direita, e o atacante Edmilson, suspenso. João Leonardo e Umberto serão os substitutos.