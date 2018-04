Portuguesa é inspiração para Corinthians contra descenso

Ameaçado pelo rebaixamento, o Corinthians toma como exemplo outros times para não cair para a Série B do Brasileiro. E a Portuguesa, que viveu mais baixos do que altos nos últimos anos, faz parte desta lista de parâmetros. "Veja a Portuguesa. Todos falavam que ela tinha 100% de chances de ser rebaixada e conseguiu se livrar na última rodada", falou o zagueiro Betão, lembrando que o time do técnico Vágner Benazzi se livrou do descenso para a Série C em 2006 no jogo final e que neste ano está bem perto de voltar para a divisão de elite. "É legal pegar exemplos de outras equipes", disse o zagueiro. "Se a Portuguesa conseguiu (fugir do rebaixamento), por que a gente também não pode?" A inspiração vinda do Canindé chega por meio do goleiro Tiago, ex-companheiro de Betão no Corinthians. A situação do Corinthians neste ano, entretanto, é melhor do que a da Portuguesa em 2006, quando precisava vencer as duas últimas partidas para não cair. Conseguiu, no sufoco. Restam ainda três jogos para o Corinthians se safar do rebaixamento. O primeiro desafio será no domingo, contra o Goiás, fora de casa. Confronto decisivo - os paulistas têm um ponto a mais (42 a 41) que o adversário, primeiro time na zona de descenso. "Quem ganhar vai dar um passo importante", declarou Betão. Depois, o Corinthians recebe o Vasco (no dia 25) e visita o Grêmio, em 2 de dezembro.