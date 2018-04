Portuguesa e Ipatinga vencem e ficam mais perto do acesso

Portuguesa e Ipatinga deram um passo importante na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Debaixo de muita chuva, a Lusa venceu o Gama, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, em São Paulo, na abertura da 34.ª rodada da competição. Já o time mineiro bateu a Ponte Preta, por 3 a 1, no Ipatingão. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com um gol de pênalti do goleiro Tiago, aos 19 minutos do primeiro tempo, a Portuguesa bateu o Gama, por 1 a 0, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Com a vitória, o time lusitano assumiu provisoriamente a vice-liderança, com 56 pontos. Quatro a menos que o líder Coritiba. A equipe do Distrito Federal, com poucas chances de acesso ou rebaixamento, está em décimo lugar, com 45 pontos. O Ipatinga também fez a lição de casa e venceu a Ponte Preta, por 3 a 1, no interior de Minas Gerais. O atacante Alessandro foi o destaque da partida ao marcar dois gols, perder um pênalti e ainda ter um gol anulado por impedimento. Marinho Donizete fez o terceiro, enquanto Léo Mineiro marcou o gol de honra ponte-pretano. O resultado colocou o time mineiro na terceira posição, com 55 pontos. A equipe campineira continua no nono lugar, com 46 e só deve cumprir tabela até o final da competição. A rodada será completada neste sábado com os seguintes jogos: às 16 horas, Coritiba x Vitória, Santa Cruz x Avaí e Paulista x Ceará; às 17 horas, Fortaleza x Barueri, Criciúma x Santo André, Brasiliense x Ituano, Marília x Remo e São Caetano x CRB.