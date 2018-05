Portuguesa e Juventus fazem o Dérbi dos Imigrantes nesta quarta

Um confronto parecido com um Portugal x Itália vai movimentar a segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, na noite desta quarta-feira. A partir das 20h se enfrentam no Canindé os times paulistanos representantes dessas duas colônias. O Dérbi dos Imigrantes, entre Portuguesa e Juventus, foi disputado pela primeira vez em 1930, mas desde 2008 não é válido pela elite do futebol estadual.

Os dois clubes pouco têm se enfrentado por estarem em campeonatos diferentes nas últimas temporadas. No ano passado, por exemplo, estavam a duas divisões de distância. O Juventus subiu da A3 para a A2, enquanto a Portuguesa fez campanha ruim e desceu da série principal do Paulista para reencontrar o velho rival na mesma divisão em que encontraram na última vez. Em fevereiro de 2013, também no Canindé, deu Lusa: 2 a 1.

O último encontro dos dois pela elite foi em janeiro de 2008. Com o volante Vampeta, ex-Corinthians, o Juventus ganhou em casa por 3 a 2. A última vitória da Portuguesa pela Série A1 foi em 2004, nos 3 a 2 aplicados em casa. Pela divisão principal, as equipes se encontraram 117 vezes, com 63 vitórias lusitanas, 25 do time da Mooca e 29 empates.

O encontro mais marcante entre os dois foi em 1940, pela decisão do Torneio Relâmpago do Pacaembu, competição criada para inaugurar o estádio municipal. O Juventus levou a melhor, ao ganhar por 3 a 0. O histórico entre os dois clubes guarda ainda outras curiosidades, como o confronto ter colocado como adversário dois irmãos, em 1944.

Lances do último confronto

O atacante José Lázaro Robles, o Pinga, iniciou a carreira no Juventus, até se transferir para a Portuguesa. Já o irmão, mais velho, Arnaldo, fez o caminho contrário. Os dois se encontraram duas vezes como adversários em confrontos pelo Campeonato Paulista e em ambas ocasiões, o time dos italianos levou a melhor, com vitórias por 2 a 1 e 3 a 1.

PROMOÇÃO

Na espera por um bom público no jogo desta quarta-feira, a diretoria da Portuguesa fez uma promoção na venda de ingressos. O clube aderiu a campanha do Projeto Futebol Sustentável e o torcedor pode trocar duas garrafas PET, de qualquer tamanho, por uma entrada de arquibancada. As trocas podem ser feitas até às 17h desta quarta-feira na Secretaria do estádio do Canindé, no restaurante Tri Fita Azul e na sede da torcida organizada Leões da Fabulosa. O valor do ingresso da arquibancada é de R$ 10 a inteira. A tribuna custa R$ 60 e crianças até 12 anos e mulheres não pagam para ter acesso ao estádio.

Na primeira rodada do estadual, a Portuguesa, comandada pelo experiente técnico Estevam Soares, lutou, mas ficou no empate sem gols com o Barretos, no estádio Fortaleza, em Barretos. Já o Juventus venceu o Penapolense por 1 a 0, na Rua Javari, com gol de Léo Souza, em cobrança de pênalti. O time da Mooca, ao contrário da Portuguesa, conta com alguns jogadores conhecidos do torcedor paulista.

Casos, por exemplo, do zagueiro Astorga, do atacante Adiel e do lateral-direito Elder Granja (que tem atuado como meia). O trio teve passagem pelo Santos. O nome mais conhecido do elenco juventino é do atacante Gil, ex-Corinthians. O experiente atleta, porém, está se recuperando de dores na panturrilha e por isso está fora da partida.