Portuguesa e Marília empatam no Canindé A Portuguesa não conseguiu acabar com o longo jejum de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro e só empatou com o Marília, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, no Canindé. A equipe do treinador Luís Carlos Martins não vence há 44 dias, ou sete rodadas e continua distante da zona de classificação, ocupando a 17ª posição, com 12 pontos. O Marília segue disputando as primeiras colocações, na vice-liderança da competição, com 17 pontos. Antes do jogo, o time do interior perdeu o zagueiro Andrei, que sentiu uma contusão muscular no vestiário, e foi vetado pelo departamento médico, sendo substituído por William. O Marília começou melhor e tomou a iniciativa do jogo, explorando as jogadas pelas laterais. Nos primeiros minutos, o destaque da Portuguesa foi o goleiro Gléguer que fez três defesas difíceis, duas delas após cobranças de escanteio, segurando o ataque do time do interior. Mesmo sendo dominada pelo adversário, a Portuguesa deu sorte e abriu o placar. Aos 19 minutos, depois de cobrança de escanteio, o atacante Marcos Denner apareceu livre por trás da defesa e marcou, de cabeça. Apesar do gol, a Portuguesa continuou pressionada, mas o ataque do Marília não mostrou competência para aproveitar as chances de gols criadas. No segundo tempo, o panorama não mudou. O Marília pressionava e a Portuguesa se arriscava apenas nos contra-ataques. Aos 9 minutos, a insistência da equipe do interior deu resultado. Jaílson recebeu na entrada da área, limpou a defesa e bateu no canto de Gléguer, empatando a partida. Aos 19 minutos, Bechara perdeu a chance da vitória. O meia do Marília foi derrubado por Gléguer na área. Ele mesmo bateu o pênalti, mas cobrou fraco, ao estilo Djalminha, para fácil defesa do goleiro. Luís Carlos Martins tentou tornar a Lusa mais ofensiva, com as entradas dos atacantes Danilo e André Luís, mas a equipe criou poucas chances de gol e não fez por merecer melhor resultado.