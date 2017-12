Portuguesa e Nova Iguaçu passam por seletiva e completam grupos do Carioca

Os grupos do Campeonato Carioca foram definidos nesta terça-feira, com a classificação de duas equipes vindas da seletiva. Portuguesa e Nova Iguaçu levaram a melhor em um hexagonal inicial que levaria seus dois melhores colocados às chaves da competição.

A Portuguesa nadou de braçadas na seletiva e já havia garantido a classificação antecipada no sábado, quando derrotou Campos por 1 a 0. Mesmo com a goleada sofrida nesta terça para a Cabofriense, por 4 a 1, no Estádio Eduardo Guinle, terminou na primeira posição com 10 pontos.

A segunda vaga, no entanto, estava aberta e acabou nas mãos do Nova Iguaçu, que também goleou nesta terça-feira. Diante do lanterna e já eliminado Bonsucesso, a equipe ignorou o fato de jogar fora de casa e passou com facilidade por 5 a 2.

O quinto gol do Nova Iguaçu, marcado já aos 47 minutos do segundo tempo, foi fundamental para a vaga. Isso porque a equipe terminou com os mesmo oito pontos da Cabofriense, com igualdade também no número de vitórias e de gols sofridos. Só que marcou 11 gols, contra 10 do rival, o que lhe garantiu um saldo melhor e a classificação para os grupos do Carioca.

Com isso, a tabela do Campeonato Carioca deste ano está definida. No Grupo B, entrou o Nova Iguaçu, que está agora ao lado de Boavista, Botafogo, Flamengo, Macaé e Madureira. Já na chave C está a Portuguesa, junto com Bangu, Fluminense, Resende, Vasco e Volta Redonda.