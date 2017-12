Portuguesa e Ponte empatam no Canindé A Portuguesa empatou com a Ponte Preta, neste sábado, por 1 a 1, no Canindé, e somou cinco pontos, agora em penúltimo lugar, enquanto a Ponte chegou aos sete pontos, na terceira posição do Grupo 1 do Campeonato Paulista. Os dois técnicos surpreenderam nas escalações ao confirmar seus times com apenas um atacante. Do lado da Portuguesa, de Dario Pereyra, o meia Danilo foi adiantado ao lado do entusiasmado Lucas. Na Ponte, de Estevam Soares, o meia Rafael Ueta ficou ao lado do habilidoso Anselmo. Na prática, o time campineiro entrou com três zagueiros e dois volantes para dar liberdade aos seus laterais. Mas quem tomou as iniciativas ofensivas foi mesmo a Lusa, na base da vontade e disposição de Lucas e na inteligência de Danilo. Só que a Portuguesa abria muitos espaços, dando chances para os contra-ataques do adversário. Não sofreu tanto, porque a Ponte parecia não acreditar em tanta liberdade. Mas num destes poucos ataques, abriu o placar quando o lateral Bill fez o cruzamento e o volante Marcus Vinícius subiu de cabeça para desviar: 1 a 0, aos 35 minutos. O empate veio após falha do goleiro Lauro. Lucas aproveitou cruzamento e desviou de cabeça. A bola chocou-se na trave e voltou para Luciano Santos cabecear para as redes, aos 40 minutos. No segundo tempo, os dois times voltaram sem mudanças. A diferença é que em campo, a Ponte assumiu uma postura muito defensiva e acabou acuada pela Portuguesa. Aos 12 minutos, a sorte salvou a Ponte e o goleiro Lauro, que viu a bola tocar duas vezes seguidas em sua trave antes da chegada do zagueiro Gabriel para aliviar o sufoco. A Portuguesa, porém, não teve competência para marcar o segundo gol, enquanto a Ponte parecia conformada com o empate. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que foi muito mal no aspecto disciplinar, não quis marcar um pênalti para o time campineiro aos 37 minutos, quando André Cunha foi empurrado por Alex Oliveira dentro da grande área . O empate parecia melhor resultado para todos, até mesmo para o juiz. A torcida da Lusa, é claro, não gostou e vaiou muito após o jogo. Os dois times voltam a campo em pleno sábado de Carnaval. A Portuguesa irá até Santa Bárbara d´Oeste enfrentar o União Barbarense, que perdeu sua invencibilidade para o Juventus, por 2 a 1, de virada. A Ponte fará outro jogo fora de casa, desta vez em São José do Rio Preto contra o América, que perdeu para a Portuguesa Santista, por 2 a 1.