Portuguesa e Rio Preto defendem liderança na Série A-2 Portuguesa e Rio Preto defendem nesta quarta-feira a liderança isolada de seus grupos na segunda fase da Série A-2 do Paulista. E ambos têm a mesma vantagem: jogam em casa, na condição de favoritos. A Lusa recebe no Canindé o São José, pelo Grupo 2, enquanto o Rio Preto enfrenta o Botafogo, pelo Grupo 3. Depois de vencer o Bandeirante em Birigüi, a Portuguesa tenta abrir vantagem em casa. Seu adversário, o São José, empatou na estréia, em casa, por 2 a 2, com o Guarani. Este jogo começa às 20h30. Guarani e Bandeirante se enfrentam apenas na quinta-feira, em Campinas. À tarde, em São José do Rio Preto, o Rio Preto tenta sua segunda vitória seguida. Na estréia, mesmo fora de casa, venceu o Mirassol por 1 a 0. Agora é apontado como favorito diante do Botafogo, que em casa, ficou no 3 a 3 com o União São João em Ribeirão Preto. O jogo em Rio Preto começa às 15 horas. Às 20 horas, em Araras, o União São João, com um ponto, recebe o lanterna Mirassol, no Estádio Hermínio Ometto. Nesta fase, os clubes se enfrentam entre si dentro de cada grupo, em turno e returno. Os dois primeiros colocados já garantem o acesso à Série A-1. Os líderes de cada grupo decidirão o título em dois jogos. Os jogos da 2.ª rodada da 2.ª fase: Quarta-feira Rio Preto x Botafogo (15h) União São João x Mirassol (20h) Portuguesa x São José (20h30) Quinta-feira Guarani x Bandeirante (20h30)