Portuguesa e Rio Preto disparam na ponta do Paulista A-2 Portuguesa e Rio Preto aproveitaram bem o fato de jogar em casa: venceram seus jogos e mantiveram a liderança isolada, respectivamente, dos Grupos 2 e 3 da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. No Estádio do Canindé, a Lusa venceu o São José, por 3 a 0, chegando aos seis pontos em dois jogos. O Rio Preto também tem seis pontos depois da vitória, à tarde, sobre o Botafogo, por 2 a 0. A Portuguesa liquidou o jogo logo no primeiro tempo, quando abriu dois gols de diferença, com Diogo, aos 20 minutos, de cabeça, e Preto, aos 28. O placar foi completado, aos 44 minutos do segundo tempo, por Rivaldo. Com a derrota, o São José só tem um ponto no Grupo 2. A surpresa à noite aconteceu, em Araras, no Estádio Hermínio Ometto, onde o Mirassol venceu o União São João, por 3 a 1, se recuperando da derrota em casa para o Rio Preto, por 1 a 0, na primeira rodada. Os gols foram marcados no primeiro tempo, por Zé Ilton, aos oito minutos, e Xuxa, de pênalti, aos 16. O meia Piá, de pênalti, diminuiu aos 14 minutos do segundo tempo. Mas, num contra-ataque, Jessé fez o terceiro do Mirassol em belo jogada individual. O Mirassol é vice-líder, com três pontos, enquanto o União continua com um ponto, igual ao Botafogo, que perdeu para o Rio Preto, com dois gols de Wesley, no segundo tempo. Esta foi a segunda vitória seguida do Rio Preto, líder do Grupo 3, com seis pontos. Nesta quinta-feira, às 20h30, tem mais um jogo. Em Campinas, o Guarani, com um ponto, recebe o Bandeirante, que ainda não pontuou. No final de semana acontece a terceira rodada. No sábado, pelo Grupo 3, às 15 horas, o Rio Preto recebe o União São João, enquanto às 19 horas, o Mirassol, em casa, pega o Botafogo. Os jogos do Grupo 2 acontecem domingo. Às 16 horas, o São José enfrenta o Bandeirante, enquanto às 18 horas, em Campinas, o Guarani recebe a Portuguesa.