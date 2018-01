Portuguesa e Santos empatam: 1 a 1 Portuguesa e Santos fizeram um clássico muito disputado neste sábado, no Canindé, pela quarta rodada do Torneio Rio-São Paulo. O empate por 1 a 1 refletiu bem o equilíbrio entre as duas equipes. Os santistas foram os primeiros a marcar, com Robert, mas Evandro fez o gol da Lusa logo depois. O resultado deixou os dois times com 7 pontos no campeonato. "Em casa, teríamos de vencer. O empate até que foi justo. Ficamos presos na marcação deles com três zagueiros. Valeu pelo nosso esforço", disse o meia Evandro, da Portuguesa. "Nosso time estava na frente, teve chance para ampliar o placar e demos o empate. Isso não pode acontecer", rebateu o lateral-esquerdo Léo, do Santos. O técnico Celso Roth armou o Santos com três zagueiros - Odvan, Cléber (líbero) e Preto -, anulou Sinval e Ricardo Oliveira e acabou com a principal virtude da Portuguesa: o ataque. Outra boa providência do treinador santista: marcação individual dos volantes Paulo Almeida e Marcelo Silva sobre os meias Evandro e Hernani. Com seus jogadores da linha de frente bem marcados, o time de Candinho ficou amarrado. Ligava a bola da defesa para o ataque sem passar pelo meio-de-campo, com chutões para a frente. Os laterais Alexandre Chagas e Fabrício também estavam bloqueados por Léo e Michel. Do outro lado, o Santos cometia apenas um erro: Oséas isolado na área inimiga. Robert articulava o ataque e criava boas jogadas. Em 45 minutos, seu time teve quatro boas chances para marcar o gol: aos 4, com Cléber tentando gol de letra; aos 16, Michel chutando em diagonal, a bola raspou a trave; aos 19, Robert cobrando falta; e aos 37, com Cléber que arrancou da defesa e chutou rente ao travessão. A Portuguesa teve duas boas chances: uma cobrança de falta de Ricardo Oliveira, aos 8; e com Marcus Vinícius, aos 39, que chutou da entrada da área no setor esquerdo e Fábio Costa desviou para escanteio. No segundo tempo, Candinho voltou do intervalo com Sandro Fonseca no lugar de Hernani. O time da Portuguesa criou um pouco mais de coragem e avançou até o campo do adversário. Roth mudou seu roteiro: recuou sua equipe para apostar no contra-ataque. Aos 21 minutos, Robert abriu o placar. O meia do Santos bateu a falta e fez 1 a 0. Dez minutos depois, a Portuguesa respondeu com Evandro, marcando depois de um rebote de Fábio Costa: 1 a 1.