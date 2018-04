Portuguesa e São Caetano brigam para ficar perto do G-4

Únicos paulistas em campo neste sábado, no encerramento da 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, São Caetano e Portuguesa sonham em se manter na briga pelo acesso, bem perto do G-4. O time do ABC paulista vai a Natal encarar o América-RN na expectativa de emplacar a segunda vitória consecutiva.

Com 36 pontos, o São Caetano está na parte superior da tabela, mas terá uma pedreira pela frente. É verdade que o América não faz uma boa campanha - 26 pontos e na rabeira -, mas o time da casa precisa da vitória para se manter fora da zona de rebaixamento.

OS JOGOS DA RODADA Terça-feira Bragantino 0 x 1 Guarani Juventude 2 x 0 Brasiliense Sexta-feira Ponte Preta 3 x 1 Atlético-GO Campinense 5 x 1 Ipatinga Vasco 2 x 1 Paraná Sábado 16h10 - Bahia x Portuguesa 16h10 - Figueirense x Ceará 16h10 - Vila Nova x Duque de Caxias 16h10 - Fortaleza x ABC 21 horas - América-RN x São Caetano

Já em Salvador, a Portuguesa briga contra o Bahia pela terceira vitória consecutiva. Após passar pelo Figueirense, a Lusa chegou aos 34 pontos. O clube baiano se manteve no meio da tabela, com 30, mesmo com a derrota para o Ceará, em Fortaleza.

O time cearense vai ser o único representante do G-4 em campo neste sábado. O Ceará encara o Figueirense, em Florianópolis. Enquanto os nordestinos têm 40 pontos, o time da casa soma 33, mas também está na briga pelo acesso. O técnico Márcio Araújo busca a sua primeira vitória.

Em Goiânia, Vila Nova e Duque de Caxias jogam contra o rebaixamento. Vindo de duas derrotas consecutivas, o time goiano estacionou nos 26 pontos, dois a mais que o rival carioca, que chegou ao quinto jogo sem vitória depois de perder para o Bragantino.

Fortaleza e ABC também lutam contra o descenso. Separados por apenas um ponto - os cearenses têm 22 contra 21 dos potiguares -, os rivais sonham com dias melhores.