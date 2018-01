Portuguesa e Volta Redonda empatam A Portuguesa conseguiu marcar o primeiro ponto no grupo A do turno inicial do Campeonato Carioca ao empatar sem gols, em casa, com o Volta Redonda, hoje à tarde. Já o time do Sul Fluminense totalizou quatro pontos na competição. A partida foi marcada pelo excesso de erros de ambas equipes. Apesar de ter uma estrutura melhor do que a Portuguesa e estreado com uma vitória sobre o Firburguense, o Volta Redonda não conseguiu superar o bloqueio defensivo do adversário. A Portuguesa, que estreou no Carioca sendo derrotada pelo Vasco, por 2 a 1, já havia demonstrado um bom rendimento em seu setor defensivo. E, hoje, ainda chegou a marcar um gol, no primeiro tempo, anulado pelo árbitro José Eduardo Pires de Oliveira. No segundo tempo, o panorama da partida não se modificou e, ao final, os dois times pareceram satisfeitos com o resultado. Na terceira rodada da Taça Guanabara, no final de semana, a Portuguesa enfrenta o Friburguense, em Friburgo, e o Volta Redonda atua contra o América, em Edson Passos.