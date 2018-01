Portuguesa elimina Palmeiras nos pênaltis e avança à semi da Copinha

Não será em 2018 que o Palmeiras vai conquistar o inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira, pelas quartas de final, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o time alviverde foi eliminado nos pênaltis pela Portuguesa, que venceu por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Com o resultado, a Portuguesa se une a Internacional e São Paulo, que avançaram na última quinta-feira, e enfrenta o Flamengo, que se classificou com uma vitória sobre o Avaí por 1 a 0.

O jogo começou com domínio do Palmeiras, que criava as melhores chances, mas não conseguiu abrir o placar. Aos 30 minutos, uma queda na energia elétrica paralisou a partida por cerca de 20 minutos e freou a pressão palmeirense.

Com a bola rolando novamente, foi a Portuguesa que aproveitou e saiu na frente no último minuto antes do intervalo. Thawan invadiu a área e foi puxado pela defesa adversária. Ele mesmo bateu com tranquilidade e fez o primeiro gol do jogo.

Na segunda etapa, o Palmeiras partiu para o ataque em busca do empate e conseguiu igualar o placar aos 30 minutos. Fernando recebeu dentro da área, o goleiro Léo Passos defendeu e Yan completou no rebote, levando a decisão para as penalidades.

Alanzinho, Léo Passos e o próprio Yan desperdiçaram as suas cobranças pelo Palmeiras, batendo para fora, por cima e parando em defesa do goleiro Matheus, que garantiu a classificação da Portuguesa.