Portuguesa em busca da reação na Série B A Portuguesa terá uma semana para juntar os cacos e tentar a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de perder por 2 a 0 para o CRB, sexta-feira, em Maceió, a equipe só volta a jogar dia 9, contra o Santa Cruz, no Canindé. A derrota deixou o time em 12º lugar no campeonato, com 25 pontos em 19 jogos e mais longe da classificação para a segunda fase. Para o técnico Heriberto da Cunha, se a equipe chegar aos 34 pontos, garante uma das oito vagas, mas terá de vencer pelo menos três dos últimos quatro jogos que restam - e dois deles são fora de casa, onde a Lusa não venceu nenhuma, até aqui: contra o Joinville, em Santa Catarina, e diante do Sport, no Recife. Diante do Santa Cruz, Heriberto terá as voltas do zagueiro William, que estava suspenso, do volante Ricardo Lopes, que se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo, e do atacante Müller, que não enfrentou o CRB em razão de dores nas costas. O elenco ganhou folga neste domingo e se reapresentará na segunda-feira à tarde, no Canindé.