Portuguesa empata com a Força Sindical A Portuguesa empatou por 1 a 1 com o Força Sindical, em jogo-treino, nesta sexta-feira, no CT do Parque Ecológico. O zagueiro William fez o gol da Lusa. Os laterais Rissutt e Cláudio e o zagueiro Evaldo, recuperam-se de contusão e foram poupados, mas devem enfrentar o Ceará, dia 9, às 20h30 no Canindé.