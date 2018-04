Portuguesa empata com Bragantino e segue na liderança

A Portuguesa não conseguiu repetir as boas apresentações das duas primeiras partidas, mas fez o suficiente para se manter na liderança do Paulistão. Com um futebol pragmático, a equipe paulistana segurou a pressão do Bragantino e arrancou o empate de 1 a 1, na noite deste sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do campeonato.

O empate sofrido garantiu a liderança provisória da Portuguesa, que chegou aos sete pontos, mas pode ser ultrapassada neste domingo - Palmeiras, Santos, Ituano, São Caetano, Botafogo e Corinthians ameaçam a posição da Lusa. Enquanto isso, o Bragantino subiu para a sexta posição, com quatro pontos.

Logo aos três minutos de jogo, o Bragantino conseguiu surpreender e abriu o placar. O meia Paulinho avançou pela direita e cruzou rasteiro. O atacante Frontini desviou, o goleiro Fábio se atrapalhou todo na hora de defender e, entendendo que a bola cruzou a linha, o árbitro deu gol.

Aparentando um nervosismo exagerado, a Lusa ficou presa à marcação adversária e praticamente não levou perigo à meta de Gilvan no primeiro tempo. O empate veio apenas na etapa final, quando o meia Héverton desviou cruzamento de Fabrício aos 20 minutos e deixou tudo igual no placar.

O empate mudou o panorama do jogo, principalmente após a expulsão do volante Acleisson, aos 25 minutos. Com um jogador a menos em campo, a Portuguesa se fechou na defesa. E o Bragantino começou a pressionar em busca da vitória, mas perdeu várias chances de gol e teve de se contentar com o empate.

FICHA TÉCNICA

Bragantino 1 x 1 Portuguesa

Bragantino - Gilvan; Marcelo Godri, Maurício e Da Silva; Diego Macedo, Rodrigo Costa (Danilo Bueno), Paulinho, Lúcio e Esquerdinha; Rodriguinho (Juninho Quixadá) e Frontini (Magrão). Técnico - Marcelo Veiga.

Portuguesa - Fábio; Paulo Sérgio, Domingos, Preto Costa e Fabrício; Acleisson, Glauber (Guigov), Henrique e Marco Antônio; Héverton (Gladstone) e Dinei (Ronaldo). Técnico - Vágner Benazzi.

Gols - Frontini, aos 3 minutos do primeiro tempo; Héverton, aos 20 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Claudinei Forati Silva.

Cartões amarelos - Rodrigo Costa, Da Silva, Preto Costa, Acleisson, Marco Antônio, Glauber e Paulo Sérgio.

Cartão vermelho - Acleisson.

Renda - R$ 22.295,00.

Público - 1.132 pagantes.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.