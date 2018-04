Portuguesa empata com lanterna Campinense por 3 a 3

Com uma verdadeira avalanche de desfalques, 13 no total entre suspensos e machucados, a Portuguesa evitou a sua quinta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, na abertura da 19.ª rodada, a Lusa empatou com o Campinense por 3 a 3, no estádio Amigão, em Campina Grande.

Com este resultado, o time da Paraíba atingiu os 14 pontos, ainda na lanterna. A Portuguesa chegou aos 28, por enquanto, em sexto lugar, subindo uma posição. Mas o tranquilo técnico René Simões não se incomodou com o empate, pelas circunstâncias, e prometeu uma reação. "Sabíamos que teríamos dificuldades com tantos desfalques. Escalamos alguns garotos e tivemos que improvisar. Mas quando o grupo todo estiver de volta, com certeza a Portuguesa vai voltar a vencer e brigar pelo acesso".

Bastou uma pressão inicial do Campinense para abrir o placar. Aos 14 minutos, César Prates perdeu a bola na frente da grande área e Edmundo acabou sendo derrubado pelo goleiro Fábio, que contestou a marcação do pênalti. Na cobrança, Anderson Oliveira exagerou na paradinha e Fábio fez a defesa parcial. Mas a bola bateu no travessão e sobrou para o chute de primeira de Edmundo.

A desentrosada Portuguesa mostrou disposição e conseguiu o empate aos 30 minutos. Dinei ficou com o gol vazio depois que o goleiro Fabiano se precipitou na saída de gol e atrapalhou o zagueiro Cléber, que cabeceou nos pés do atacante da Lusa.

Após o intervalo, o reinício de jogo foi quente. Aos dois minutos, Fernandes soltou a bomba da intermediária e a bola morreu no ângulo direito de Fábio, fazendo 2 a 1 para o time paraibano. O empate, porém, saiu em seguida. Após tabela, Héverton chutou da meia-lua e deixou tudo igual.

O jogo continuou movimentado e equilibrado, mas o Campinense chegou ao terceiro gol aos 32 minutos. O goleiro Fábio tentou aliviar com o pé, mas a bola sobrou para o chute de primeira de Negreiros, que tinha entrado pouco tempo antes. O novo empate aconteceu aos 38. Héverton cobrou falta da intermediária e Kempes subiu mais do que a defesa para testar firme.

Pela 20.ª rodada, a Portuguesa joga contra o Vila Nova, na próxima terça, no Canindé, em São Paulo, a partir das 19h30. O Campinense vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Duque de Caxias, no estádio Giulite Coutinho, a partir das 21h50.

CAMPINENSE 3 X 3 PORTUGUESA

Campinense - Fabiano; Fábio Santana, Nino, Cléber (Márcio Baiano) e Fernandes; Charles Vagner, Henrique, Rodrigo Broa e Washington; Edmundo (Negreiros) e Anderson Oliveira (Almir). Técnico: Freitas Nascimento

Portuguesa - Fábio; César Prates, Cássio, Jaime e Anderson Paim (Fernandinho); Simão, Jéferson (Henrique), Guilherme e Héverton; Dinei (Tatá) e Kempes. Técnico: René Simões

Gols - Edmundo, aos 16, e Dinei, aos 30 minutos do primeiro tempo; Fernandes, aos 2, Héverton, aos 3, Negreiros, aos 32, e Kempes, aos 38 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Henrique, Fernandes e Charles Vagner (Campinense); Fábio, Cássio, Anderson Paim, Simão e Guilherme (Portuguesa)

Árbitro - Suelson Diógenes de França Medeiros (RN)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)