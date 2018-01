Portuguesa empata com o Londrina e fica perto do G4 na Série C

A Portuguesa se manteve próxima ao G4 do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado, ao empatar com o Londrina, por 1 a 1, no Canindé. Em outro jogo válido pela mesma chave, Madureira e Caxias também empataram, por 2 a 2, no Rio de Janeiro.

A Lusa está há quatro jogos sem perder, com duas vitórias e dois empates. E continua na cola do G4, grupo de classificação, com 15 pontos, em quinto lugar, um atrás do Tupi, quarto colocado. O Londrina é o terceiro com 17, enquanto Juventude e Brasil têm 17 pontos cada.

Na partida disputada no Canindé, o time paranaense saiu na frente com Vitinho, aos 13 minutos, de cabeça. Aos 14 do segundo tempo, Italo fez contra e deixou tudo igual. Depois disso, os times não se arriscaram muito e ninguém chegou ao segundo gol. O time paulista volta a campo agora contra o Brasil, em Pelotas (RS), dia 10. O Londrina vai pegar Guarani, em casa, no dia 8.

No subúrbio carioca de Madureira, o time da casa saiu perdendo por 2 a 0 para o Caxias, mas depois reagiu e empatou. A situação de ambos, porém, é ruim na tabela. O Madureira tem nove pontos, em oitavo lugar, enquanto o Caxias é o nono, com cinco pontos, dentro da zona de rebaixamento. Só está na frente do Guaratinguetá, que tem três pontos.