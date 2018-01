Portuguesa empata em São José e garante retorno à A-1 A Portuguesa está de volta à elite do futebol paulista, um ano depois de ser rebaixada pela primeira vez em sua história. A Lusa foi a São José dos Campos, nesta quarta-feira à noite, e garantiu o acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista ao empatar com o São José por 2 a 2, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série A-2. O time do Canindé demonstrou garra e superação quando perdia por 2 a 1 e teve o zagueiro Samuel expulso, no final do primeiro tempo. Na volta do vestiário o técnico Vágner Benazzi colocou Rivaldo no ataque e ele decidiu com um gol na metade da etapa final. Além de estar garantida na elite do futebol paulista em 2008, a Portuguesa também confirmou a primeira posição do Grupo 2, com 11 pontos. O time da capital fará a final da Série A-2 com o campeão do Grupo 3 - Rio Preto ou Mirassol. Com o campo molhado pela chuva que caiu no Vale do Paraíba, o time da casa que pressionou desde o início. Mas quem abriu o placar foi a Lusa, após boa jogada do lateral-esquerdo Leonardo, que bateu cruzado e venceu o goleiro Edinho. A resposta do São José veio só aos 38 minutos, com Renato, que empatou com forte chute após confusão na área. A virada aconteceu sete minutos depois. O zagueiro Bruno, da Portuguesa, tentou afastar cruzamento, enganou o goleiro Tiago e deixou o time da casa à frente no marcador. No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, a Lusa foi em busca do empate. O são José se acovardou e acabou castigado com o empate. O gol da igualdade e do acesso foi marcado por Rivaldo, que entrou no intervalo e concluiu cruzamento da esquerda, aos 20 minutos da etapa final: 2 a 2. Depois disso, a Lusa ainda teve mais força em campo e poderia até ter vencido. Nos últimos minutos, porém, segurou o resultado. No final do jogo, o técnico Vagner Benazzi prometeu colocar o time completo, ?menos os amarelados?, para enfrentar o Bandeirante, domingo à tarde, no Canindé, na última rodada desta fase. SÃO JOSÉ 2 X 2 PORTUGUESA São José - Edinho; Renato, Edmilson, Carlão e Nilton (Alan); Vágner (Léo), Everton, Glauco (Rafael Akai) e Bruno; Alex Cortês e Vandinho. Técnico: Toninho Moura. Portuguesa - Tiago; Wilton Goiano, Bruno, Samuel e Leonardo; Marcos Paulo, Érick, Preto (Halisson) e Bruno Soares; Diogo (Leto) e Vaguinho (Rivaldo). Técnico: Vágner Benazzi. Gols - Leonardo, aos 9, Renato, aos 38 e Bruno, contra, aos 45 minutos do primeiro tempo; Rivaldo, aos 28 minutos do segundo tempo. Árbitro - Cléber Wellington Abade. Cartões amarelos - Carlão, Bruno Soares, Samuel, Diogo e Marcos Paulo. Cartão vermelho - Samuel. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP).