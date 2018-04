Portuguesa encara o Gama para continua no G-4 da Série B

Bem perto de conseguir o segundo acesso consecutivo na mesma temporada, a Portuguesa não quer dar sopa para o azar. Por isso, faz planos para aproveitar o fato de ter um retrospecto bastante positivo no Canindé para vencer o Gama, nesta sexta-feira à noite, na abertura da 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com nove vitórias em 16 jogos em casa, a Portuguesa apela à força do torcedor para chegar à outra vitória. Terceira colocada, com 53 pontos, após o empate, por 1 a 1, contra o Avaí, em Florianópolis, o time paulista tem 77% de chances de acesso, segundo o matemático Tristão Garcia. O Gama, por sua vez, vem de uma vitória em casa, por 1 a 0, sobre o Marília, mas está na décima colocação, com 45 pontos. "Precisamos do apoio do torcedor. Eles aprenderam a torcer pela gente e tenho certeza que vão nos apoiar nesses dois próximos jogos. Se nós conseguirmos vencer estas duas partidas - contra Gama e Barueri - será difícil tirar o acesso da gente", afirma Benazzi, que no primeiro semestre sagrou-se campeão paulista da Série A-2 e garantiu o acesso da Lusa para a elite paulista em 2008. Ele é o único técnico que não foi demitido na Série B. São com estas palavras que o técnico deseja motivar seus jogadores na luta pela 10.ª vitória em São Paulo. Para este duelo, o treinador não terá o lateral-direito Wilton Goiano e o meia-atacante Rogério, porque estão suspensos. Osmar fica na lateral e Bruno Soares deve aparecer no meio-campo. O Gama terá as voltas do zagueiro Denis e do lateral-esquerdo Rodrigo Ninja, que estavam suspensos com três cartões amarelos. Mas o meio-campista Cleison vai cumprir suspensão. A última mudança será a volta do esquema 3-5-2, com o trio defensivo sendo formado por Fabrício, Gilvan e Denis. Na outra partida da noite, o Ipatinga aposta no bom retrospecto em casa, onde conseguiu 12 vitórias em 16 jogos, para seguir figurando no G-4, grupo de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo contra a Ponte Preta será realizado no Estádio Ipatingão. O time mineiro vem de uma derrota, por 4 a 2, para o Barueri, mesmo assim segue na quarta colocação, com 52 pontos. A Ponte Preta, por sua vez, vem de um empate com o líder Coritiba, por 1 a 1, e agora está na nona colocação, com 46 pontos. O técnico Émerson Ávila terá as voltas dos zagueiros Léo Oliveira e Gian, que estavam suspensos na última rodada. O primeiro está garantido, enquanto Gian vai para o banco. A outra mudança é a volta de Henrique no meio-campo. Com isso, Dudu Araxá volta para a reserva. A Ponte Preta não terá o volante João Marcos, suspenso, além do atacante Alex Terra, com dores na virilha direita. Apesar de muitas opções em ambas as vagas, o técnico Paulo Comelli deve escolher Pingo para o meio-campo e Beto no ataque. A surpresa fica volta de Aranha no gol no lugar de Denis. Por fim, Alex Silva entra na lateral direita no lugar de Júlio César.