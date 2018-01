Portuguesa enfrenta Bandeirante pela Série A-2 do Paulista Sonhando com uma vaga na elite paulista, mais quatro times começam a disputa da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. A Portuguesa vai até Birigüi na revanche contra o Bandeirante, enquanto em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o União São João. Na condição de favorita ao título, a Portuguesa espera superar a rivalidade criada contra o Bandeirante, que esteve prestes a não mandar o jogo no Estádio Pedro Marin Babel, por falta de segurança. O time da capital terminou a primeira fase na ponta, com 38 pontos, enquanto seu adversário ficou em oitavo, com 27. Este jogo começa às 17 horas. Os dois times estão no Grupo 2, ao lado de São José e Guarani. Pelo Grupo 3, às 10 horas, no Estádio Santa Cruz, o Botafogo estréia o técnico Nenê Belarmino no lugar de Paulo Roberto Santos. Na fase anterior, o Botafogo ficou em sétimo lugar, com 27 pontos, enquanto o União São João ficou na vice-liderança, com 35 pontos. Fazem parte do grupo outros dois times: Mirassol e Rio Preto. Nesta fase, os times se enfrentam entre si, em dois turnos, com os dois primeiros colocados garantindo o acesso à Série A-1, em 2008. Os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada.