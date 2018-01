Portuguesa enfrenta Guarani com dois desfalques Depois de uma vitória sobre o São José, por 3 a 0, na última quarta-feira, 11, no Canindé, a Portuguesa agora mira suas forças no Guarani. O time de Campinas é o próximo adversário da Lusa na Fase Semifinal do Campeonato Paulista da Série A-2, domingo, às 18h, no Brinco de Ouro. Com seis pontos e na liderança do Grupo 2, o técnico Vágner Benazzi não terá nenhum problema de suspensão, mas, por contusão, o zagueiro Marco Aurélio e o atacante Samuel Lopes seguem de fora, fazendo tratamento. O treinamento que definirá a equipe titular acontecerá no sábado, 14, às 9h, no Canindé.