Portuguesa enfrenta o Coritiba querendo o acesso à Série A

A noite desta terça-feira pode valer muito para a Portuguesa. Cinco anos, para ser mais exato. Quando caiu para a Série B em 2002, a Lusa não achou que demoraria tanto tempo para voltar para a divisão de elite do futebol nacional. De lá para cá, a situação só não piorou porque Vagner Benazzi salvou o time do rebaixamento para a Série C no ano passado. E na última rodada. Um ano depois - e poucas mudanças na equipe - o treinador começa a colher os frutos, já que precisa de apenas um empate diante do Coritiba, às 20h30, fora de casa, para conquistar o acesso, juntando-se à conquista da Série A2 do Estadual. Veja também: Portuguesa: do inferno ao céu em cinco anos Rodada completa pode definir acesso na Série B Vice-líder da competição, com 59 pontos, a Lusa está atrás apenas do adversário desta noite, que tem 63. Uma vitória, então, não só colocará o time paulista na Série A como fará com que ele brigue pelo título. "Se nos derem esta condição, vamos ser campeões", avisa Benazzi. "Mas se ficarmos em quarto, já vamos festejar como se fosse o primeiro lugar." Garantir lugar na Série A é motivo de muita comemoração na Lusa, um clube que acumula dívidas de mais de R$ 200 milhões e tem se virado para manter a folha salarial em dia. "Não foi investido quase nada neste time", lembra Benazzi. "A Portuguesa é um time limitado, que sempre correu por fora." O torcedor lusitano espera que o acesso já venha diante do Coritiba. Se não conseguir, o time ainda terá outras duas oportunidades pela frente: contra o Brasiliense, sábado, fora de casa, e contra o Criciúma, dia 24, no Canindé. "Só espero que a gente chegue ao último jogo já classificado", torce Benazzi. Coritiba Edson Bastos; Dezinho, Jeci e Leandro (Ivo); Pedro Ken, Careca (Túlio), Douglas Silva, Ricardinho e Diogo; Gustavo e Keirrison Técnico: Renê Simões Portuguesa Tiago; Wilton Goiano, Bruno Rodrigo, Erick e Leonardo; Dias, Marcos Aurélio, Preto e Diogo; Souza e Joãozinho Técnico: Vagner Benazzi Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Estádio: Couto Pereira, Curitiba Horário: 20h30 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: SporTV O treinador é apontado pela maioria dos atletas como o grande responsável pela reviravolta que o time deu em apenas um ano. "Ele nos deu todo o apoio desde o começo", diz o lateral-esquerdo Leonardo. "E a união de nossa equipe superou todos os problemas." Enquanto a Portuguesa briga pelo acesso, o Coritiba, já classificado, pode ser campeão da Série B hoje - precisa vencer e torcer para que o Ipatinga, terceiro colocado com 58 pontos, perca para o Marília, em casa. Após garantir a vaga na divisão de elite, o time paranaense relaxou e não vence há três partidas. Nesta noite, o técnico René Simões acredita que sua equipe terá mais uma vez dificuldades em campo. "Sabemos que vai ser um jogo difícil, tumultuado", fala o técnico. "A Portuguesa pára o jogo toda hora, faz muitas faltas e reclama com o juiz." Benazzi, polido, não entra na discussão. E não nega que seu time seja mesmo de muita marcação. "Tem de ter pegada", afirma. Assim, com muita raça, a Portuguesa promete lutar até o fim para garantir a volta à Série A após longos cinco anos. E, como diz Leonardo, para marcar 2007 como o ano da Lusa. "Vamos resgatar a história da Portuguesa", promete. Exatamente o que os torcedores do time esperam.