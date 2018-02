Portuguesa espera acertar a contratação do atacante Christian

A Portuguesa está bem próxima de anunciar mais quatro jogadores para o Paulistão 2008. Todos são atletas de times do sul. Do Grêmio devem chegar o zagueiro Pereira, o volante Nunes e o meia Ramon, enquanto do Internacional quem interessa é o experiente atacante Christian. Para não arcar com o alto salário de Christian na próxima temporada, o time gaúcho pode aceitar um empréstimo sem custos. A Lusa apenas ficaria encarregada de acertar o seu salário. Em termos domésticos, a diretoria anunciou a renovação de contrato de Juninho Goiano, lateral-esquerdo, que pode se tornar titular com a possível ida de Leonardo para o Corinthians. Já o goleiro Tiago, negociado com o Vasco da Gama, se desligou do clube. Enquanto nada é definido, comissão técnica e jogadores entram de férias para o Natal e Ano Novo e voltam aos trabalhos no próximo dia 3 de janeiro, quando começa a pré-temporada da equipe na cidade de Águas de Lindóia, no interior paulista. A Portuguesa estréia contra o Santos no dia 16 de janeiro, às 21h45, no Estádio do Canindé, em São Paulo. PONTE PRETA A busca da Ponte Preta por um atacante de área está cada vez mais difícil. O técnico do time campineiro, Sérgio Guedes, confirmou, na tarde desta sexta-feira, que o atacante Alex Afonso, que possui vínculo com o Palmeiras, não será mais contratado para o Campeonato Paulista. De acordo com o treinador, o jogador renovou contrato com o time da capital e deverá ser cedido para times que serão "arrendados" pela Traffic, empresa que administra o futebol do Palmeiras. Possivelmente o destino do jogador será Ituano ou Avaí. "Por conta das especulações da imprensa, houve uma supervalorização do atleta e isso prejudicou nossas negociações", disse Guedes. Além de Alex Afonso, dois atacantes do Atlético-MG, Nicácio e Marinho, também foram descartados. Eles chegaram a ser cogitados pelo diretoria ponte-pretana, mas não serão liberados pelo clube mineiro. "Os dois vão para a pré-temporada e vão fazer parte do elenco", explicou o diretor atleticano, Beto Arantes. Com essas confirmações, dois nomes continuam cogitados para o ataque da Ponte: Clodoaldo, do Corinthians, e Marcelo Soares, que pertence ao J. Malucelli, do Paraná. GUARANI A diretoria do Guarani acertou a renovação de contrato do zagueiro Lino, que se recupera de uma cirurgia no joelho. O jogador ainda não está 100%, mas recebeu carta branca para realizar testes físicos. Na última quinta-feira, Lino foi até São Paulo para ser examinado pelo médico do Corinthians, Joaquim Grava, que fez a cirurgia. O jogador deve voltar aos gramados logo no início do ano. Por outro lado, o zagueiro Tales Ricardi, que fazia um período de avaliação, acabou sendo liberado pelo técnico Roberval Davino. De acordo com o diretor de futebol, José Carlos Hernandes, o clube campineiro, agora, corre atrás de mais quatro reforços para fechar o elenco com 28 atletas. O atacante Amoroso está, de vez, descartado. O seu procurador, Nivaldo Baldo, declarou à imprensa paranaense que negocia com o Atlético-PR há dois meses e espera chegar num acordo nos próximos dias. O Guarani estréia no Paulistão dia 17 de janeiro, às 21h45, contra o Corinthians, fora de casa. JUVENTUS O técnico do Juventus, Márcio Bittencourt, anunciou a contratação do atacante Lima, que foi rebaixado com o Paraná durante o Brasileirão. Nos próximos dias, o Moleque Travesso deve fechar com mais alguns atletas. E esses novos jogadores devem chegar dos rivais paulistas Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Neste ano, o Juventus foi campeão da Copa FPF com a base do Corinthians. Até agora o Juventus contratou os goleiros André Zuba, ex-Palmeiras, e Jonatas, ex-Corinthians, além do atacante Lima. O Juventus abre o Paulistão no dia 16 de janeiro, às 16 horas, em casa, contra o Noroeste. PAULISTA O volante Pierre, que defendeu o Internacional durante o Brasileirão, é o mais novo contratado do Paulista, de Jundiaí. Com apenas 20 anos, Pierre foi indicado pelo técnico Abel Braga e chega para ser titular durante o Estadual 2008. Se no meio-campo está quase tudo certo, no gol ainda faltam algumas definições. A diretoria segue na busca por um goleiro, para substituir Victor, que acertou com o Grêmio. Os goleiros Vanderlei, reserva do Coritiba, e um goleiro de um time do Rio Grande do Sul, cujo nome a diretoria não revela, estão no topo da lista. Até agora a diretoria já trouxe sete jogadores: Júlio César, Neto Baiano, Tiago, Rafinha, Ricardinho, Marcelinho e agora Pierre. O Galo da Japi estréia no Paulistão dia 16 de janeiro, às 19h30, fora de casa, contra o Rio Claro.