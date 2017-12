Portuguesa está pronta para o Náutico Confiante e definida, a Portuguesa está pronta para o importante jogo contra o Náutico, neste sábado, no Canindé, pela penúltima rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série B. Num ambiente descontraído, o elenco treinou em dois períodos com excelente rendimento a ponto de arrancar do técnico Giba a seguinte reação: ?Só falta jogar, jogar bem e jogar para vencer?. A expressão traduz a necessidade do time manter a união e aplicação tática, além de buscar a vitória para se manter na disputa direta por uma das duas vagas na Série A em 2006. ?O ambiente é muito bom, o grupo está ciente do que precisa e está disposto a atender seu objetivo?, confirmou o meia Cléber, que volta ao time depois de cumprir suspensão automática por sua expulsão no primeiro confronto contra o Grêmio. A comissão técnica optou pelos treinos em dois períodos. Pela manhã, foi enfatizada a parte tática e, à tarde, além do tático, uma série de exercícios de finalização para os atacantes e de posicionamento para os zagueiros. Giba não gosta muito de coletivos que, segundo ele, é válido para ?um grupo fora de ritmo, que sente a falta de jogo?. No caso atual, a Portuguesa ?já está num outro estágio, onde o mais importante é o posicionamento em campo e as orientações para os jogadores?. Giba não quis confirmar oficialmente a escalação, mas são certos os retornos do meia Cléber e do atacante Celsinho, que cumpriram suspensão automática em Porto Alegre. Eles vão ocupar as vagas de dois volantes, Alexandre e Wilton Goiano, o que mostra a disposição do time em atacar o adversário. Terceiro colocado, com cinco pontos, a Portuguesa precisa vencer para decidir a vaga na última rodada contra o Santa Cruz, em Recife.