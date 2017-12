Portuguesa está quase pronta O mistério seria uma arma, mas um desfalque de última hora não estava nos planos. Para escalar a Portuguesa de Desportos para o jogo decisivo contra o Grêmio, domingo, no Canindé, o técnico Giba perdeu a chance de escalar o volante Almir. Ele foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro. Assim o time paulista não vai jogar completo, no domingo, às 16 horas. Almir, expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, foi julgado e condenado a dois jogos de suspensão. Como cumpriu apenas a automática, será desfalque certo para o jogo, que completará a 18.ª rodada da primeira fase. Com 30 pontos, em terceiro lugar, a Portuguesa pode antecipar sua vaga na segunda fase se vencer este jogo. No treinamento seguinte à decisão da Justiça Desportiva, o técnico Giba mostrou não se afetar muito e de pronto escalou Alexandre, sem deixar mistério no ar. Assim, o meio de campo da Lusa volta a ser formado por três volantes - Alexandre, Rai e Rodrigo Pontes - e um meia, o artilheiro Cléber. A volta de Almir era dada como certa depois que ele cumpriu suspensão na vitória de 2 a 0 sobre a Anapolina, em Anápolis. Outra mudança acontece no ataque, onde Leandro Amaral, após cumprir suspensão por três cartões amarelos, voltará condição de titular na vaga do angolano Johnson. Leandro será companheiro de ataque de Oliveira, que não marca um gol sequer há 11 partidas. Apesar de deixar claro o esboço do time, Giba ainda não considera a escalação oficial e só confirma no treinamento desta sexta-feira. "Sem o Almir, a mudança natural seria a entrada de Alexandre, que vinha sendo titular, mas ainda vamos estudar melhor", explicou. Homenagem ao rock - No seu aniversário de 85 anos, a Lusa ganhou ainda um presente inesperado, na forma de rock´n rol. A banda paulistana Os Patrícios, formada exclusivamente por torcedores da Portuguesa, compuseram a música "Lusa - Orgulho de Ser", que reflete o amor dos músicos pelo time do Canindé. A faixa, além de trazer o mesmo nome o slogan da equipe de marketing do clube, será veiculada nos intervalos dos jogos e estará também disponível gratuitamente para os torcedores na seção "downloads" do sit e oficial da Lusa.