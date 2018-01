Portuguesa estréia com goleada A estréia da Portuguesa na Série B do Campeonato Brasileiro não poderia ser melhor. O time paulista não deu chances ao Remo vencendo por 5 a 2, neste sábado à tarde, no Canindé, com três gols de Marcos Denner. A vitória foi muito justa e a Portuguesa deixou seus torcedores animados com a possibilidade de uma boa campanha e até mesmo com o direito de sonhar com a volta à Série A em 2004. No final do jogo, a torcida até gritou "olé", o que não fazia há muito tempo. Mas o que mudou na Lusa? O técnico Luis Carlos Martins deu oportunidade a alguns garotos, como o zagueiro Evaldo e o volante Rodrigo, além de descobrir uma nova dupla de ataque formada por Alex Alves e Marcos Denner. Os dois já brilharam ano passado no J uventus. Para abrir o caminho da vitória, a Portuguesa contou com a ajuda do goleiro Ivair. Ele não segurou o chute rasteiro e forte de Nem, soltando a bola nos pés de Marcos Denner que apenas completou para as redes, aos sete minutos. Não houve tempo para o time visitante respirar, porque Alex Alves, cobrando falta, marcou o segundo gol aos 13 minutos. Depois de alguns momentos de instabilidade, o Remo se acertou em campo e criou três boas chances, duas delas neutralizadas pelo goleiro Gléguer. Num rápido contra-ataque, Alex Alves fez o cruzamento, o goleiro Ivair só resvalou na bola que sobrou para Marcos Denner, livre de novo, só completar para marcar o terceiro gol aos 45 minutos. O Remo voltou para o segundo tempo sem mudanças. E diminuiu logo aos três minutos, quando o estreante Evaldo acertou o pé de apoio de Zé Afonso: pênalti. Na cobrança, Gian marcou. Mas a Portuguesa não se importou com o gol, mesmo porque tinha o contra-ataque como sua principal arma. Marcos Denner perdeu duas chances incríveis para ampliar, confirmando que a tarde seria mesmo sua. Aos 17 minutos, Nem fez bonita jogada, deu um "chapéu" num adversário e a bola sobrou livre, de novo, para Marcos Denner completar para as redes: 4 a 1. O Remo não desanimou e diminuiu aos 24 minutos. Gian fez bela jogada pela esquerda e Ivan, que tinha entrado no lugar de Zé Afonso, só teve o trabalho de completar para o gol. Aos 30 minutos, o herói do jogo, Marcos Denner foi substituído por André Luis. O artilheiro deixou o campo cansado, mas com fome de gols. "Acho que eu e o Alex poderemos marcar muitos gols. A gente se entende muito bem", justificou. André Luis, que tinha entrado, marcou o quinto da Lusa aos 43 minutos, fechando a goleada. Ficha Técnica: Portuguesa: Gléguer; Rissut, Evaldo, Wagner e Júlio; Capitão (Bruno), Rodrigo Costa, Ricardo Lopes e Nem (Danilo); Marcos Denner (André Luis) e Alex Alves. Técnico: Luis Carlos Martins. Remo: Ivair; Moisés, Irituia, Augusto e Djalma Santos (André Barata); Marcelo Augusto, Chicão, Valdomiro (Márcio Belém) e Rodrigo; Gian e Zé Afonso (Ivan). Técnico: Júlio César Leal. Gols: Marcos Denner aos 7, aos 45 e Alex Alves aos 13 minutos do primeiro tempo; Gian (pênalti) aos 3 e Marcos Denner aos 17, Ivan aos 24 e André Luis aos 43 minutos do segundo. Árbitro: Wagner dos Santos Rosa (RJ). Cartão amarelo: Augusto, Gian, Wagner, Ricardo Lopes e Alex Alves. Local: Canindé.