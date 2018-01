Portuguesa estréia reforçada no Paulista O duelo das Portuguesas desta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Ulrico Mursa, terá dois times completamente novos em relação à temporada passada. A Lusa agora tem seu departamento de futebol administrado pela empresa Ability, trouxe o técnico Dario Pereyra e 16 reforços. A maioria dos novos atletas fará estréia oficial nesta quarta-feira, entre eles o meia Paulo Isidoro e o atacante Agnaldo. Um dos destaques no Paulista do ano passado, quando chegou às semifinais, a Santista aposta da Briosa na mescla entre veteranos e alguns jovens jogadores que não tiveram chance em times grandes. No jogo desta quarta-feira, o técnico Nenê poderá contar com os principais destaques da equipe: o zagueiro tetracampeão mundial Márcio Santos, e os volantes Gilmar Fubá (ex-Corinthians) e Axel (ex-São Paulo), além de revelações como o meia Reinaldo (ex-São Paulo) e João Fumaça (ex-Santos).