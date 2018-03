Portuguesa fala em ficar entre os líderes do Brasileirão

A Portuguesa volta à elite do futebol brasileiro em 2008, e não quer apenas fazer número no Brasileirão. A vontade de disputar as primeiras posições fica evidente no discurso dos jogadores, que se preparam para a estréia, às 18h10 de domingo, contra o Figueirense, no Canindé. "Nós temos que pensar grande. A Portuguesa é uma grande equipe e está de volta ao seu lugar. Temos um grupo muito bom e o professor Benazzi vem fazendo um grande trabalho. Vamos buscar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro", afirma o meia Preto. Outro meia, o recém-contratado Sidnei, também disse sonhar com as primeiras colocações no Nacional. "Espero poder ajudar a Portuguesa a buscar o seu objetivo, que é ficar sempre nas primeiras posições", afirmou o jogador, que estava no Atlético-MG e disputará pela primeira vez a Série A. Os jogadores já têm a receita para atingir a meta. Para o volante Dias, o segredo é continuar com a dedicação que fez a equipe conquistar a vaga na elite nacional. "Nós temos que manter aquela mesma pegada da Série B.