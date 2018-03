Portuguesa faz acerto com banco Um patrocinador para a camisa é a principal meta da Portuguesa no momento. O clube busca receita para não repetir no Campeonato Brasileiro o que aconteceu na competição do ano passado, ainda na gestão presidencial anterior, quando muitos atletas do elenco tiveram seus salários atrasados. Porém, o problema financeiro pelo qual o clube passou ? desde janeiro, quando a nova diretoria assumiu, as contas estão em dia ?, não deve se repetir. A diretoria do clube acertou acordo com o Banco Mercantil de São Paulo, o Finasa ? a parceria será firmada nesta terça, em café da manhã no Canindé ?, e conta com carta de crédito de R$ 3 milhões. ?Estamos cumprindo com nossas obrigações e queremos continuar trilhando nesta linha. Este acordo ajuda, mas não tem nada haver com patrocínio?, disse o vice-presidente de Futebol, Manuel Gonçalves Pacheco. O Departamento de Marketing da Lusa está enfrentando muita dificuldade para acertar com uma empresa. ?Qualquer patrocínio não vale, ajuda, mas queremos melhor do que o anterior?, justificou Pacheco. O dirigente acredita que até o dia 10 de agosto, quando o time estréia no Brasileirão, diante do Goiás, no Serra Dourada, o clube já terá patrocínio.