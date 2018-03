Portuguesa faz amistoso amanhã A Portuguesa continua sua preparação para o Campeonato Brasileiro, competição na qual estréia dia 10, diante do Goiás, no Serra Dourada. Neste sábado, às 9 horas, no Canindé, a equipe do técnico Edu Marangon encara a seleção de Antígua e Barbuda, com portões abertos ao público. ?Precisamos realizar muitos treinos com bola, os atletas estão bem fisicamente e precisam ganhar conjunto. Com coletivos e jogos-treino acertaremos o time?, comentou Edu. A Lusa deve começar a partida com: Bosco; Alexandre Chagas, Alex Xavier, Ageu e Júlio; Marcus Vinícius, Ricardo Lopes, Danilo e Arílson; Alex Alves e Ricardo Oliveira.