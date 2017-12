Portuguesa faz mistério para decisão A Portuguesa pode definir matematicamente sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B no domingo, quando enfrentará o Grêmio, pela 18ª rodada. Sentindo a importância deste confronto, o técnico Giba manteve nesta quarta-feira o mistério em torno da escalação do time, mesmo sabendo que poderá contar com todos os jogadores do elenco. A principal dúvida é sobre a formação do meio-de-campo, com dois ou três volantes. Na segunda alternativa, o time ficaria mais defensivo. O volante Almir, que cumpriu suspensão, está apto para atuar, o que deve forçar o deslocamento de Wilton Goiano para a lateral direita e a saída de Maurício. Os volantes Raí e Rodrigo Pontes, além do meia Cléber, completariam o setor de meio campo. Mais difícil ainda é duvidar do retorno do centroavante Leandro Amaral, após suspensão automática, na vaga de Johnson, que teve boa estréia na vitória de 2 a 0 sobre a Anapolina, mas que deve ficar como opção no banco de reservas. "Ele é forte e puxa bem o contra-ataque. Pode ser uma saída para o segundo tempo", diz Giba, dando a dica do que deve ser feito. "Vamos esperar o coletivo de sexta-feira", despista o técnico que já tem o time escalado, pelo menos, na sua cabeça. No banco de reservas, ele poderá contar com o zagueiro Emerson e com o volante Rafael, reforços que estão com suas situações regularizadas junto à CBF. Se o time ainda está incerto, bem claro é o objetivo neste importante jogo, que relembra a grande final disputado por ambos no Campeonato Brasileiro de 1996: a Portuguesa só pensa na vitória. Neste caso, chegaria aos 33 pontos e estaria assegurada na segunda fase com três rodadas de antecedência. "Isso nos daria tempo para antecipar os preparativos visando as outras fases", sonha Giba.