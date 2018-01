Portuguesa faz promoção para lotar Canindé na 'decisão' contra Tombense

Na partida decisiva pela última rodada da fase de grupos, o valor dos ingressos para arquibancada será de R$ 20 nas bilheterias. O torcedor que optar pelas cadeiras terá que desembolsar R$ 40 e, aquele que prefere a tribuna, R$ 60. Todos os setores têm o benefício da meia-entrada. Crianças com menos de 12 anos não pagam o ingresso. A direção ainda anunciou o desconto de 50% no estacionamento para sócios-torcedores e sócios do clube.

A vitória dará a vaga à lusa. Em caso de empate ou derrota, o time de Estevam Soares terá que torcer para que Brasil de Pelotas, Juventude e Guarani, todos com 26 pontos, seus concorrentes à briga pelo classificação, não vençam seus jogos.

NOVO PATROCÍNIO - Na briga pelo acesso à Série B, o departamento de marketing anunciou nesta segunda-feira a empresa Frango Canção, do grupo GPfoods, que atua no segmento avícola, como nova patrocinadora do clube até maio do próximo ano. O valor do acordo não foi revelado.