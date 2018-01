Portuguesa faz proposta por Finazzi A Portuguesa fez uma oferta ao atacante Finazzi, que deixou o Paulista alegando falta de pagamento de luvas. Wilson Rezende, procurador do jogador, pediu um prazo até segunda-feira para dar a resposta. O procurador de Finazzi disse que tem propostas do Catar, do Atlético-PR e do Juventude. "Conversei com o senhor Fernando Gomes, da Portuguesa, e há boas possibilidades de um acordo salarial, mas nós queremos um dinheiro antecipado a título de luvas. É a mesma oferta que fizemos ao Atlético Paranaense e ao Juventude. Estamos aguardando respostas", explicou Wilson Rezende. Com Finazzi e Leandro Amaral, a diretoria acredita que teria em campo a melhor dupla de ataque da Série B do Brasileiro. Leandro Amaral poderá jogar a partir de julho, porque seu contrato com o Istres, da França, termina no dia 30 de junho. Aborrecido com falta de pagamento, o jogador abandonou o clube francês, que dificultou muito a sua liberação. Sua estréia na Portuguesa - é a terceira vez que joga pelo time - seria no dia 8 de julho, contra o CRB, no Canindé. Antes, a Portuguesa joga contra o Caxias, terça-feira, em Caxias. "O Leandro tem treinado muito bem. Ele se movimenta bastante e tem uma história de sucesso na Portuguesa", disse o técnico Giba. A diretoria da Lusa também negocia com o lateral-direito André Cunha, mas o negócio não está fácil. "O Palmeiras quer receber pelo empréstimo e nós queremos apagar apenas os salários", contou o diretor Fernando Gomes. Para a partida contra o Caxias, Wilton Goiano, que recebu o terceiro cartão amarelo, ficará fora. Em seu lugar jogará Maurício.