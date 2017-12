Portuguesa festeja 85 anos com gordura A Portuguesa completou 85 anos de fundação neste domingo, mas sem nenhuma festa. O objetivo da diretoria é comemorar a volta à elite nacional em 2006. Pelo menos por enquanto, o time está no caminho certo. Após a vitória sobre a Anapolina, por 2 a 0, em Anápolis (GO), na última sexta-feira, o time paulista chegou aos 30 pontos, em terceiro lugar, e só precisa de mais dois pontos em quatro jogos para se garantir na segunda fase. "Ganhamos um pouco mais de gordura e vamos jogar mais tranqüilos nos próximos jogos", disse o técnico Giba. O time fará dois jogos em casa, contra Grêmio e Sport. Fora do Canindé, enfrentará Paulista, em Jundiaí, e Vitória, em Salvador. O aniversário da Portuguesa será comemorado num jantar dia 19 de agosto, com apresentação da banda Fênix e ao custo de R$ 90,00 o convite. Por outro lado, a diretoria confirmou que não cancelou o encontro de GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) que dever ia ter acontecido dia 20 de julho. O evento foi adiado para outubro, em data a ser definida.