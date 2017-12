Portuguesa foi buscar reforço na Grécia A Portuguesa apresentou hoje o desconhecido meia Melinho, do Akratitos, da Grécia, como o mais novo reforço para a próxima temporada. E o jogador sabe qual será o grande objetivo para 2004: "Vamos trabalhar firme para fazer uma boa campanha na Série B e levar a Portuguesa de volta à Primeira Divisão", afirma o meia, que assinou contrato até o final de 2004. Também estava prevista a apresentação do volante Luciano Santos, do Atlético-PR, mas o jogador encontrou problemas no vôo de Curitiba e também terá de esperar o contrato com o time paranaense terminar, quarta-feira. Ele se apresenta na sexta-feira.