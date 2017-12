Portuguesa: funcionários ameaçam greve Com cinco meses de salários atrasados, a diretoria da Portuguesa não sabe mais o que fazer para não deixar o clube fechar. Nesta sexta-feira, com ameaça de greve dos funcionários, pagou um vale de 200 reais a cada um, com a promessa de acerto nos próximos dias. "Sé dá para a condução. E as nossas dívidas? É brincadeira", reclamou um funcionário. O vice-presidente de Finanças, Virgílio dos Anjos Martins pediu empréstimo ao banco Bradesco, com auxílio do Clube dos 13 - a Lusa não tem conta em banco - e prometeu a quitação da dívida no fim de outubro. Não conseguiu o dinheiro por falta de garantias financeiras. Desconversa. Garante que a burocracia é que está impedindo a chegada do dinheiro. "Falta assinar um documento", vem justificando Martins. A situação do clube é deseperadora. Chegou a ficar sem energia elétrica e abastecimento de água. Fez acordos. A luz voltou rápido. A água, que por muitos dias veio através de caminhões pipas, foi religada recentemente. No CT do Parque Ecológico, porém, a energia continua cortada.