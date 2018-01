Portuguesa: Gallo já enfrenta os Leões O técnico Gallo sentiu na quarta-feira, após o empate contra o União Barbarense por 2 a 2 no Estádio do Canindé, que o nível de exigência da torcida da Portuguesa é inversamente proporcional ao seu tamanho. Um grupo de 25 torcedores arrombou um portão e uma porta e invadiu a sala de aquecimento dos jogadores, último obstáculo antes do vestiário, de onde os atletas já haviam saído. Só restavam Gallo, o preparador físico Manoel Falleiros e massagistas. Eles ouviram gritos raivosos, dirigidos principalmente a Fernando Gomes, diretor de futebol, e ao goleiro Gléguer, que falhou no segundo gol da Barbarense. A irritação aumentava a cada minuto. Os xingamentos que falavam em "pior goleiro do Brasil", "mão de pau" e "refugo corintiano", logo se transformaram em ofensas à mãe do jogador. Alguns torcedores pediam que outros não destruíssem as portas, por serem parte do patrimônio do clube. Gallo deixou então o vestiário, dispensou a presença de seguranças e, calmamente, começou a conversar com os torcedores. Ele detinha o monopólio da calma. Respondia com atenção às perguntas feitas em tom altíssimo. "Por que você colocou o Ronildo, que é lateral, na meia?" - Não tinha outro. O Goiano e o Cléber estão machucados. "Estava 2 a 2 e você trocou um atacante por um volante?" - O Luisinho, nosso atacante, não agüentava correr mais. Então, adiantei o Rodrigo Pontes, que cabeceia bem, e pus o Alexandre para dar estabilidade atrás. Criamos três chances depois disso. "Gallo, o time é muito ruim..." - Estamos melhorando. O time não tinha condição física, se arrastava em campo e agora mudou. Não está faltando espírito de luta, vamos sair dessa. "Vai ter retranca em Araras?" - Olha para mim, rapaz. Você acha que eu sou burro? Nessa situação ruim em que estamos, a gente tem de buscar a vitória. Vou colocar o time no ataque. Nós criamos chances, mas a bola não entra. Precisamos de um matador e estamos buscando. O Washington, do Americano, já chegou para ajudar. "O pior é que depois o time vai ser desmanchado e vão montar um novo para o Brasileiro." - Pode acreditar que desta vez vai ser diferente. Vamos fazer tudo organizadamente." "Gallo, entra de volante e dá umas bordoadas lá." O técnico, ex-volante, responde com um sorriso. Despede-se dos torcedores e deixa o vestiário. Entra em um Fiat Uno, com motorista e três auxiliares. Passa as mãos na cabeça. Depois, levanta, faz um aceno para os torcedores e dirige-se ao flat onde vive. Deve ter demorado para dormir. E pensado em Washington, de 25 anos, centroavante do Americano, anunciado nesta quinta-feira como novo contratado do clube. "Fui vice-artilheiro da Taça Guanabara com quatro gols. Na Série C do ano passado, marquei oito e fiquei atrás só do Frontini, esse que está no Marília." E por que trocar o vice-campeão do primeiro turno carioca por um clube que luta para não cair? A resposta mostra que a Portuguesa ainda tem algum respeito fora do Estado. "É uma chance que tenho de jogar num time grande. E em um futebol muito competitivo. É um passo adiante na minha carreira." Washington se define como um jogador de área, com facilidade de fazer gols. E promete jogar neste sábado, em Araras, contra o União São João. "Estou pronto para jogar. Estava disputando o campeonato no Rio e não preciso de adaptação.?