Portuguesa ganha em Sorocaba: 2 a 0 A Portuguesa de Desportos deu mostras de que pode evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista. No jogo dos desesperados, realizado na tarde deste domingo, no estádio Wálter Ribeiro, em Sorocaba, a Lusa levou a melhor, por 2 a 0, com dois gols de cabeça, sobre o lanterna Atlético Sorocaba, que tem apenas sete pontos após 13 rodadas. Com o resultado, o time do Canindé subiu para s 17ª posição, ainda na zona do rebaixamento, com 13 pontos ganhos. Esta foi a segunda vitória consecutiva da Lusa, que venceu o Palmeiras na última rodada, por 2 a 1, no Parque Antártica. Os sorocabanos não vencem há três rodadas e parecem condenados à série A-2 em 2006. A situação crítica pode até custar o emprego do técnico Pintado. Pelo fato dos dois times estarem atravessando fases ruins, a partida começou truncada com algumas jogadas ríspidas. Ambos pareciam temerosos em buscar o ataque. Aos 20 minutos o time da casa finalmente assustou. O atacante Luciano Henrique chutou de longa distância, exigindo uma grande defesa do goleiro Gléguer. A Portuguesa respondeu com eficiência aos 30 minutos, quando o meia Rodriguinho fez bela jogada pelo lado direito e cruzou para o atacante Washington completar de cabeça e fazer o primeiro gol. Em desvantagem no placar e precisando vencer, o Atlético se mandou para o ataque e criou boas oportunidades. Aos 37, o atacante Fabiano invadiu a área e chutou para o gol, mas o meia Wilton Goiano tirou em cima da linha. Aos 46, mais uma vez os sorocabanos chegaram com perigo: Luciano Henrique chutou forte e a bola bateu na trave. Seria falta de sorte ou falta de tranqüilidade? "Nesta hora dá desespero em todo mundo", justificou o técnico Pintado. O segundo tempo começou movimentado. Como estava atrás do marcador, o Atlético foi mais ofensivo e levou perigo aos visitantes no início. Mas com o passar do tempo a Portuguesa voltou a equilibrar as ações. Com isso o gol não demorou a sair. Aos 25, o meia Cléber bateu escanteio do lado esquerdo e o zagueiro Sílvio Criciúma cabeceou com força para fazer o segundo gol. Com a situação cada vez mais complicada, o Sorocaba se mandou ao ataque para tentar empatar. No entanto, sem nenhuma criatividade, a bola chegava com dificuldade aos homens de frente. Isso facilitou a missão da Portuguesa que conseguiu segurar a vitória até o final. A Portuguesa faz o "clássico luso" contra a Santista na próxima quarta-feira, no Canindé. Já o Atlético vai à Limeira enfrentar a Internacional, também na quarta-feira, no confronto dos últimos dois colocados do Paulistão.