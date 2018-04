Portuguesa ganha, lidera Série A-2 do Paulistão e fica perto do acesso

SÃO PAULO - Depois de viver sete dias conturbados, a Portuguesa parece ter espantando a crise que assolou o Canindé. Na tarde deste domingo, a Lusa venceu o Comercial por 1 a 0, na capital, pela primeira rodada do returno do quadrangular final da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Com um golaço de Luis Ricardo no segundo tempo, a Portuguesa alcançou a liderança do Grupo 3, chegando aos nove pontos. Já o Comercial ficou com o segundo lugar, com seis pontos. O Catanduvense é o terceiro, com quatro; e o Capivariano é o lanterna, com a mesma pontuação, mas menos gols marcados: 5 a 4.

O gol da vitória saiu apenas aos 29 minutos do segundo tempo. Luís Ricardo recebeu a bola no lado do campo e deu uma incrível arrancada, passando por quatro adversários. Depois bateu no ângulo sem chances para o goleiro Alex. O Comercial ainda tentou buscar o empate, mas daí a Lusa se fechou bem.

Na próxima quarta-feira, pela quinta rodada, a Portuguesa encara o Capivariano, no Estádio Carlos Colnaghi, em Capivari. E a Lusa tem grandes chances de antecipar o acesso, com uma vitória, ou talvez, com um empate, dependendo dos outros resultados. O Comercial viaja para Catanduva, onde no mesmo horário joga contra o Catanduvense, no Estádio Sílvio Salles.