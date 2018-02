Portuguesa ganha outra e lidera tranqüila o Paulista A-2 A Portuguesa continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista da Série A-2. Nesta quarta-feira, a equipe da capital derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Canindé, e continua na liderança isolada, agora com nove pontos. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Rivaldo, logo aos três minutos. Campanha oposta faz o Guarani. Depois de perder para a própria Portuguesa e para o Oeste, a equipe de Campinas voltou a decepcionar ao ficar no 1 a 1 com o Taquaritinga, no Estádio Brinco de Ouro. Foi o primeiro ponto somado por ambos. Rafael Fusca abriu o placar para os visitantes, mas Anderson empatou. Em Sorocaba, o Atlético obteve a primeira vitória ao vencer o XV de Jaú por 2 a 0. Celsinho e Cléber Goiano garantiram o primeiro triunfo ao time. O mesmo aconteceu com o União São João, que fez 1 a 0 sobre o São José, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. Everton marcou o único gol do confronto. Na Baixada, a Portuguesa Santista aplicou a maior goleada ao derrotar o Palmeiras B por 4 a 1, no Ulrico Mursa. O veterano Marcelo Passos, Mendes (dois) e Wellington marcaram. Tom descontou. Outros quatro mandantes, porém, tropeçaram em casa. A Internacional não passou de um empate por 1 a 1 com o Osvaldo Cruz, no Major José Levy Sobrinho. André Bagé fez para os visitantes, enquanto que Emílio empatou. O placar foi repetido em Itápolis para Oeste e Taubaté. Reginaldo marcou para o time do Vale do Paraíba, mas Wender deixou tudo igual. Em Mogi Mirim, o clube local também ficou no 1 a 1 com o Nacional. Júnior anotou para os paulistanos e Joel deixou tudo igual. O único 0 a 0 aconteceu em Birigui, no duelo entre Bandeirante e Mirassol. A rodada foi iniciada na terça com a vitória do Rio Preto sobre o Comercial por 1 a 0, em São José do Rio Preto. A derrota derrubou o técnico Agnaldo Liz, substituído por Paulo Egídio, técnico do time de juniores. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 Primeira fase - 2.ª rodada Terça-feira Rio Preto 1 x 0 Comercial Quarta-feira Inter de Limeira 1 x 1 Osvaldo Cruz Portuguesa Santista 4 x 1 Palmeiras B Bandeirante 0 x 0 Mirassol Atlético Sorocaba 2 x 0 XV de Jaú Mogi Mirim 1 x 1 Nacional Oeste 1 x 1 Taubaté União São João 1 x 0 São José Portuguesa 1 x 0 Botafogo (jogo adiantado da 8.ª rodada) Guarani 1 x 1 Taquaritinga (jogo adiantado da 8.ª rodada) Classificação: 1.º - Portuguesa, 9 pontos; 2.º - Nacional, 4; 3.º - Portuguesa Santista, 4; 4.º - Mirassol, 4; 5.º - Bandeirante, 4; 6.º - Oeste, 4; 7.º - União São João, 4; 8.º - São José, 3; 9.º - XV de Jaú, 3; 10.º - Atlético Sorocaba, 3; 11.º - Botafogo, 3; 12.º - Rio Preto, 3; 13.º - Taquaritinga, 1; 14.º - Internacional, 1; 15.º - Osvaldo Cruz, 1; 16.º - Taubaté, 1; 17.º - Comercial, 1; 18.º - Mogi Mirim, 1; 19.º - Palmeiras B, 1; 20.º - Guarani, 1.