Portuguesa ganha por 1 a 0 e avança A Portuguesa obteve a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao derrotar o Criciúma por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Canindé. E ainda atuou por 35 minutos com um atleta a menos, já que Ricardo Oliveira foi expulso no início do segundo tempo. Como havia perdido por 2 a 1 na partida de ida, a equipe paulista foi beneficiada por ter marcado um gol fora de casa. Ameaçado de dispensa pelo vice-presidente de futebol da Portuguesa, Manuel Gonçalves Pacheco, o volante Souza teve uma boa atuação nesta quarta-feira. Ajudou na marcação e ainda mostrou qualidades de atacante, marcando o gol da vitória. Aos 9 minutos, Márcio Goiano cruzou da direita e Souza, de cabeça, assustou o goleiro Roberto. Três minutos depois foi a vez de Ricardo Oliveira levar perigo. O atacante da Lusa passou por dois marcadores e chutou. O goleiro do Criciúma desviou para escanteio. De tanto pressionar, a Lusa chegou ao gol aos 14 minutos. Uribe cobrou falta, Ricardo Oliveira escorou e Souza fez 1 a 0. A equipe do Canindé ainda criou uma boa chance com Paulo Fabrício, que acertou o travessão. Nos minutos finais da primeira etapa, o Criciúma desperdiçou duas oportunidades para empatar, com Luciano Martins e Jeferson Feijão. Pouco ameaçada na primeira etapa, a Lusa sofreu para segurar o resultado no segundo tempo, principalmente após a expulsão de Ricardo Oliveira. O goleiro Bosco fez boas defesas e ainda contou com a sorte: Juca, de falta, mandou a bola na trave. Agora, a Portuguesa vai enfrentar o Bahia na próxima fase da Copa do Brasil.