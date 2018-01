Portuguesa garante vaga na Copa São Paulo A Portuguesa confirmou sua passagem à terceira fase da Copa São Paulo de Juniores, ao vencer o Comercial, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O gol da vitória foi marcado por Silas aos 39 minutos do segundo tempo. O próximo adversário da Lusa será o Rio Branco, de Americana, que eliminou o Cruzeiro, ao vencer por 3 a 1. Os cinco novos confrontos estão definidos e apenas um não envolve clubes paulistas, o Grupo 12 entre Flamengo-RJ e Coritiba-PR. A confirmação de local e datas acontecerá nesta sexta-feira pelo departamento técnico da Federação Paulista de Futebol. Nesta fase é mantido o critério de eliminatória simples. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. Entre os derrotados, um conseguirá vaga pelo índice técnico, na soma da campanha em todas as fases para formar a quarta fase com seis clubes. Confira os novos confrontos: Grupo 11 - Palmeiras x Santos; Grupo 12 - Flamengo-RJ x Coritiba-PR; Grupo 13 - Portuguesa X Rio Branco; Grupo 14 - São Paulo x Santo André e Grupo 15 - Força x Corinthians.