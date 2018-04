Portuguesa goleia Bahia por 4 a 1 em Salvador

Com a terceira vitória seguida, a Portuguesa chegou aos 37 pontos, ficando apenas três atrás do quarto colocado, ainda o Ceará, que perdeu para o Figueirense neste sábado. Já o Bahia, parado nos 30 pontos, ficou muito longe da briga pelo acesso.

Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, quando os goleiros foram os destaques, a segunda etapa foi emocionante. Com menos de um minuto, a Portuguesa abriu o placar com Kempes, que recebeu a bola na grande área e bateu no canto do goleiro Fernando.

O gol abateu o time baiano, que sofreu mais um aos sete minutos. Kempes foi lançado pela direita, ganhou do goleiro Fernando e tocou para o atacante Zé Carlos marcar. Mas o Bahia descontou aos 12, com um gol de Nádson após cruzamento de Helton Luiz.

A Portuguesa, no entanto, fez mais um aos 17 minutos, com o zagueiro Thiago Gomes, e esfriou a reação do Bahia. Depois, já aos 43, diante de um adversário abalado, o meia Héverton ainda marcou outro, ampliando a vitória da Lusa.

Os dois times voltam a campo na terça-feira, quando acontece a 24ª rodada da Série B. O Bahia joga contra o ABC em Natal, enquanto a Portuguesa enfrenta a Ponte Preta na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

Bahia 1 x 4 Portuguesa

Bahia - Fernando; Diogo, Evaldo, Nen e Rubens Cardoso; Bruno Silva, Elton (Paulo Isidoro), Juninho (Juliano) e Hélton Luiz; Nadson e Lima (Beto). Técnico - Sérgio Guedes.

Portuguesa - Muriel; Bruno Rodrigo, Preto Costa e Thiago Gomes; César Prates, Acleisson (Ygor), Preto, Marco Antônio e Anderson Paim; Kempes (Héverton) e Zé Carlos (Fellype Gabriel). Técnico - Vágner Benazzi.

Gols - Kempes, aos 19 segundos, Zé Carlos, aos 7, Nadson, aos 12, Thiago Gomes, aos 17, e Héverton, aos 43 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Wagner Tardelli Azevedo (SC).

Cartões amarelos - Kempes.

Renda - R$ 316.330,00.

Público - 15.792 torcedores.

Local - Estádio Pituaçu, em Salvador.