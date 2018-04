Portuguesa goleia e Santa Cruz vacila na Série B

A Portuguesa deu um passo decisivo rumo à elite do futebol nacional ao golear o Barueri, por 6 a 2, nesta sexta-feira à noite, no Canindé, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 59 pontos e na vice-liderança isolada, a Lusa só depende de um ponto para fazer companhia ao Coritiba, primeiro a garantir a volta. No outro jogo da noite, o Santa Cruz empatou com a Ponte Preta, por 1 a 1, permanecendo na zona de rebaixamento. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com apoio de sua torcida, a Portuguesa começou infernal. Assim logo abriu 2 a 0, com gols de Leonardo e Wilton Goiano. Ainda no primeiro tempo Diogo marcou dois gols, um deles de cabeça. No começo do segundo tempo, Joãozinho marcou o sexto. O Barueri, na base da disposição, ainda marcou dois gols com Rodrigo Pontes, o segundo de cabeça. No último minuto de jogo, Diogo, o herói da noite, fechou o placar. A derrota deixou o Barueri fora da briga pelo acesso, com 48 pontos, em nono lugar. Em Recife, o Santa Cruz voltou a tropeçar em casa. Somou apenas um ponto e continua na zona de perigo, com 42 pontos, em 17.º lugar. A Ponte Preta, com 47 pontos, continua em 11.º. Mesmo com o apoio de sua torcida, o time pernambucano mostrou muito nervosismo e acabou cedendo o empate aos 45 minutos do segundo tempo. O Santa Cruz abriu o placar somente aos 38 minutos do segundo tempo, com Nildo, cobrando pênalti. Mas depois sofreu o empate, marcado por Júlio César. A rodada começou na terça-feira com dois jogos e será fechada neste sábado á tarde com mais seis jogos. O Coritiba já subiu e o Ituano foi o primeiro time a ser rebaixado para a Série C.