Portuguesa goleia o Nacional pela Série A-2 do Paulista Jogando um futebol de líder e absoluta em campo, a Portuguesa venceu o Nacional neste sábado, por 5 a 2, no Estádio Canindé, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 e confirmou sua classificação para a próxima fase da competição. Com a vitória, a Lusa chegou aos 34 pontos e consolidou ainda mais sua liderança. Já o Nacional permaneceu com os 16 pontos, na 15ª colocação. Apesar de melhor em campo, o primeiro gol da Portuguesa saiu apenas aos 38 minutos da primeira etapa e foi novamente do goleiro Tiago. O atacante Diogo sofreu falta na entrada da área e o goleiro resolveu bater, fazendo seu terceiro gol como profissional. Na seqüência, aos 42, Joãozinho aproveitou boa troca de passe entre Preto e Diogo e soltou a bomba para fazer o segundo gol da Lusa. No início da segunda etapa, aos seis minutos, o atacante do Nacional, Adi, precisou bater duas vezes uma penalidade para diminuir a vantagem. Na primeira cobrança, Tiago defendeu, porém, o árbitro marcou invasão de área de Marcos Paulo e fez Adi bater de novo. Dessa vez, Tiago trocou de canto, mas o atacante não e balançou as redes. Aos 13 minutos, Wilton Goiano cortou pelo meio e chutou, fazendo o terceiro da Portuguesa. No entanto, novamente Adi, aproveitando rebote de Tiago, fez o segundo do Nacional, aos 17 minutos. Com dois gols, um aos 32 e outro aos 35 minutos, o meia Alexandre definiu o placar: 5 a 2 Lusa. PORTUGUESA 5 x 2 NACIONAL Portuguesa - Tiago; Wilton Goiano, Bruno, Marco Aurélio e Joãozinho (Leonardo); Marcos Paulo (Érick), Rai, Alexandre e Preto (Samuel Lopes); Diogo e Vaguinho. Técnico: Vagner Benazzi Nacional - Pablo; André Góes, Romildo, Chefersson (Vina) e Oliveira; Dinho (Diogo Furlan), Juninho, Everton e Edu Amparo; Raí e Adi. Técnico: José Carlos Fescina. Árbitro - Christian Lopes de Oliveira. Cartões Amarelos - Wilton Goiano, Marco Aurélio, Rai e Marco Paulo (Portuguesa); André Góes e Romildo (Nacional). Cartão Vermelho: Diogo Furlan (Nacional) Gols - Tiago, aos 38 minutos, Joãozinho, aos 42 minutos do primeiro tempo (Portuguesa); Wilton Goiano, aos 13 minutos, Alexandre, aos 32 e aos 35 minutos do segundo tempo (Portuguesa); Adi, aos 6 e aos 17 minutos do segundo tempo (Nacional) Renda e público - Não disponíveis Local - Estádio do Canindé, em São Paulo-SP.