Portuguesa inicia 'do zero' e remonta time para 2014

SÃO PAULO - A Portuguesa está cheia de incertezas nesse início de temporada. Ainda sem saber se jogará o Brasileirão ou a Série B, a Lusa também convive com o fato de iniciar o Campeonato Paulista praticamente do zero. Na estreia contra o Corinthians, o técnico Guto Ferreira mandará a campo apenas um titular do elenco de 2013: o zagueiro Valdomiro.

O treinador lamentou o pouco de tempo de pré-temporada, de apenas 15 dias, antes da estreia. Fato que se agrava com a reformulação radical no elenco. “Infelizmente, esta indefinição da divisão que disputaremos no segundo semestre acarretou na perda de mais de 70% do plantel”, explicou Guto.

Mesmo sem entrosamento e condicionamento físico ideais, alguns dos reforços já serão obrigados a estrear contra o Corinthians. Dos 11 titulares, três jogadores apresentados oficialmente na sexta entrarão em campo: o lateral-direito Régis, o volante Diego Silva e o atacante Leandro. Os demais jogadores são reservas no ano passado.

Para o único remanescente, o zagueiro Valdomiro, o fato de praticamente todo o time ter se alterado, não há motivos para desespero. “Vou tentar passar tranquilidade aos jogadores mais novos. Acredito que é isso que necessitamos neste momento.”

Os jogadores que o Corinthians (André Vinicius, Gomes e Giovanni) não podem entrar em campo por questões contratuais.