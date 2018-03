Portuguesa já acertou tudo com Flávio A Portuguesa deve definir nesta sexta-feira a contratação do volante Flávio, que pertence ao Palmeiras, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que atuou no Inter de Porto Alegre em 2003, foi aprovado nos exames físicos e médicos que realizou no Canindé. As diretorias da Lusa e da Ability Sports aguardam apenas a liberação da documentação para assinar o contrato de empréstimo, até o final do ano. A expectativa dos dirigentes é que o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, aprove o negócio nesta sexta-feira, para que Flávio seja apresentado oficialmente na próxima segunda-feira. Além dele, já assinaram compromisso o meia Almir, ex-Rio Branco de Americana, e o lateral-direito Ângelo, ex-Corinthians e São Caetano. Depois de dez dias de trabalhos físicos para o elenco, o técnico Paulo Comelli comandará, nesta sexta-feira pela manhã, o primeiro treino coletivo, no Centro de Treinamentos do Parque Ecológico. O time começa a se preparar para a estréia na Série B, dia 24, contra o América-MG, em Belo Horizonte.